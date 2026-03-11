Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Serbian News Media pre 1 sat
Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić rekao je da su mehanizmi Beogradskog sata plaćeni pet miliona dinara, odnosno nešto više od 40.000 evra, a četiri mehanizma kod distributera tih Bodet satova u jednoj od zemalja Evropske unije košta 7.155 evra, bez PDV-a i GPS antene, prenela je Nova ekonomija.

U tehničkoj dokumentaciji koja je dostupna u okviru javne nabavke za Beogradski sat, navode se detaljne karakteristike mehanizma koji je trebalo da bude nabavljen i postavljen. U dokumentu se navode detaljne karakteristike matičnog sata i mehanizma unutar njega koji dobijaju tačno vreme od matičnog sata. Istu tu specifikaciju Nova ekonomija je poslala distributeru Bodet satova u jednoj od zemalja Evropske unije koji je poslao ponudu za specifikaciju identičnu onoj
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Nova ekonomija: Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Nova ekonomija: Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Nedeljnik pre 14 minuta
Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Radio sto plus pre 1 sat
Nova ekonomija: Četiri Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, a u Beogradu 42.000 evra

Nova ekonomija: Četiri Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, a u Beogradu 42.000 evra

Forbes pre 2 sata
Četiri "beogradska" Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, a Beograd ih platio 42.000 evra

Četiri "beogradska" Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, a Beograd ih platio 42.000 evra

Nova pre 2 sata
NE: Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, kod nas 42.000

NE: Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, kod nas 42.000

Vranje news pre 2 sata
Nova ekonomija: Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Nova ekonomija: Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Serbian News Media pre 1 sat
Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVEvropska UnijaEUjavne nabavke

Društvo, najnovije vesti »

Micotakis: Grčka će ograničiti marže na gorivo i proizvode u supermarketima

Micotakis: Grčka će ograničiti marže na gorivo i proizvode u supermarketima

Insajder pre 39 minuta
Šapić o Svratištu: Ne znam zašto se nisu obratili meni, nego ovim kretenima

Šapić o Svratištu: Ne znam zašto se nisu obratili meni, nego ovim kretenima

N1 Info pre 29 minuta
Izmene na autobuskim linijama zbog radova na Banjici

Izmene na autobuskim linijama zbog radova na Banjici

N1 Info pre 24 minuta
Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu: U šoku sam što se nisu obratili prvo meni

Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu: U šoku sam što se nisu obratili prvo meni

Insajder pre 9 minuta
Zbog radova na Banjici promenjene trase autobuskih linija

Zbog radova na Banjici promenjene trase autobuskih linija

Insajder pre 4 minuta