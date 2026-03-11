Četiri beogradska Bodet sata u EU koštaju 7.155 evra, Beograd ih platio 42.000 evra

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić rekao je da su mehanizmi Beogradskog sata plaćeni pet miliona dinara, odnosno nešto više od 40.000 evra, a četiri mehanizma kod distributera tih Bodet satova u jednoj od zemalja Evropske unije košta 7.155 evra, bez PDV-a i GPS antene, prenela je Nova ekonomija.

U tehničkoj dokumentaciji koja je dostupna u okviru javne nabavke za Beogradski sat, navode se detaljne karakteristike mehanizma koji je trebalo da bude nabavljen i postavljen. U dokumentu se navode detaljne karakteristike matičnog sata i mehanizma unutar njega koji dobijaju tačno vreme od matičnog sata. Istu tu specifikaciju Nova ekonomija je poslala distributeru Bodet satova u jednoj od zemalja Evropske unije koji je poslao ponudu za specifikaciju identičnu onoj