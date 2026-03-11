Stojmenović: „Gradonačelnik preti najugroženijima umesto da obezbedi sredstva za Svratište i Apoteku Beograd“

Serbian News Media pre 5 sati
Stojmenović: „Gradonačelnik preti najugroženijima umesto da obezbedi sredstva za Svratište i Apoteku Beograd“

Odbornička grupa ZLF-PSG u Skupštini grada Beograda kritikovala je današnje istupe gradonačelnika Aleksandra Šapića na konferenciji za medije, ocenivši njegove izjave o ugroženim građanima i opozicionim odbornicima kao neprimerene.

Povod za reagovanje bile su gradonačelnikove tvrdnje o deci koja koriste usluge Svratišta, kao i uvrede upućene odbornicima koji se zalažu za stabilno finansiranje ove ustanove. Natalija Stojmenović, šefica odborničke grupe ZLF-PSG, izjavila je da je gradonačelnik pokazao nedostatak brige za najugroženije sugrađane. Ona je reagovala na Šapićev stav da bi deca koja žive i rade na ulici, zajedno sa svojim roditeljima, trebalo zakonski da odgovaraju. Stojmenović je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju (VIDEO)

Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju (VIDEO)

Insajder pre 3 sata
ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Beta pre 6 sati
ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Serbian News Media pre 6 sati
Grad Beograd spreman da preuzme brigu o svratištima

Grad Beograd spreman da preuzme brigu o svratištima

Sputnik pre 6 sati
ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Radio sto plus pre 5 sati
Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Mašina pre 7 sati
"Najgori gradonačelnik u istoriji Beograda Aleksandar Šapić pred kamerama pretio deci iz Svratišta"

"Najgori gradonačelnik u istoriji Beograda Aleksandar Šapić pred kamerama pretio deci iz Svratišta"

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Šapić

Društvo, najnovije vesti »

Bez inovativnih terapija pacijenti oboleli od degeneracije makule suočavaju se sa trajnim gubitkom vida

Bez inovativnih terapija pacijenti oboleli od degeneracije makule suočavaju se sa trajnim gubitkom vida

Danas pre 1 sat
Kalendar male matura 2026: Ovo je sve što osmak mora da zna: Tri datuma su ključna, a jedan je važniji i od same male mature

Kalendar male matura 2026: Ovo je sve što osmak mora da zna: Tri datuma su ključna, a jedan je važniji i od same male mature

Blic pre 53 minuta
(Foto, video) Zakon roditelj-negovatelj uskoro u Skupštini Dobijaće staž, tuđu negu i pomoć, i finansijsku naknadu: "Ne smemo…

(Foto, video) Zakon roditelj-negovatelj uskoro u Skupštini Dobijaće staž, tuđu negu i pomoć, i finansijsku naknadu: "Ne smemo izostaviti druge osobe"

Blic pre 1 sat
Kabinet ministarke Tatjane Macure u Ujedinjenim nacijama organizovao događaj o ulozi žena u izgradnji savezništava i…

Kabinet ministarke Tatjane Macure u Ujedinjenim nacijama organizovao događaj o ulozi žena u izgradnji savezništava i osnaživanju

Blic pre 2 sata
U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka

U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka

Danas pre 2 sata