Stojmenović: „Gradonačelnik preti najugroženijima umesto da obezbedi sredstva za Svratište i Apoteku Beograd“

Odbornička grupa ZLF-PSG u Skupštini grada Beograda kritikovala je današnje istupe gradonačelnika Aleksandra Šapića na konferenciji za medije, ocenivši njegove izjave o ugroženim građanima i opozicionim odbornicima kao neprimerene.

Povod za reagovanje bile su gradonačelnikove tvrdnje o deci koja koriste usluge Svratišta, kao i uvrede upućene odbornicima koji se zalažu za stabilno finansiranje ove ustanove. Natalija Stojmenović, šefica odborničke grupe ZLF-PSG, izjavila je da je gradonačelnik pokazao nedostatak brige za najugroženije sugrađane. Ona je reagovala na Šapićev stav da bi deca koja žive i rade na ulici, zajedno sa svojim roditeljima, trebalo zakonski da odgovaraju. Stojmenović je