(VIDEO) Real duplirao prednost protiv Sitija, Čelsi izjednačio

Pratimo preostale utakmice osmine finala UEFA Lige šampiona.

U udarnom terminu od 21 čas pratimo još tri utakmice, uključujući derbi u Madridu između Reala i Mančester Sitija, kao i duel u Parizu između evropskog i svetskog prvaka, Pari Sen Žermena i Čelsija. U prvom terminu od 18.45 u Leverkuzenu su Bajer i Arsenal igrali nedrešeno 1:1. Trenutni rezultati mečeva od 21 čas: Bode/Glimt – Sporting Lisabon 0:0, Pari Sen Žermen – Čelsi 1:1 i Real Madrid – Mančester Siti 2:0. U utorak su odigrane prvi mečevi prva četiri para