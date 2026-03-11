Šef Mercedesa: "Vratili smo se u vrh, osećaj da je pred vama sezona u kojoj možete da se borite za titulu, nismo imali već dugo"

Sportske.net pre 6 sati  |  Sportske.net
Šef Mercedesa: "Vratili smo se u vrh, osećaj da je pred vama sezona u kojoj možete da se borite za titulu, nismo imali već…

Šef tima Formule 1 Mercedes Toto Volf izjavio je da se njegova ekipa "vratila u vrh" nakon dvostruke pobede na otvaranju sezone u Australiji, ali je upozorio da će morati da vodi veliku borbu sa Ferarijem, preneo je danas Skaj Sport.

Mercedes je potvrdio ulogu favorita posle velikih promena u pravilima, pošto je Džordž Rasel trijumfovao u Melburnu, dok je drugo mesto osvojio njegov timski kolega Kimi Antoneli. Rezultat dolazi posle teškog perioda za Mercedes u prethodnoj eri pravila, tokom kojeg je tim četiri godine bio bez titule u konkurenciji konstruktora, nakon što je prethodno osvojio čak osam uzastopnih šampionata. "Najvažnije je to što se u timu trenutno oseća veliko zadovoljstvo. Imali
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

"Čeka nas ozbiljna borba sa Ferarijem" Iz Mercedesa jasno poručuju: Vratili smo se u vrh!

"Čeka nas ozbiljna borba sa Ferarijem" Iz Mercedesa jasno poručuju: Vratili smo se u vrh!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesFormula 1MelburnAustralija

Sport, najnovije vesti »

Crno-beli gostuju Virtusu u Bolonji! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Crno-beli gostuju Virtusu u Bolonji! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Kurir pre 31 minuta
Đoković i Cicipas stali u dublu, eliminisali ih Rinderkneš i Vašero

Đoković i Cicipas stali u dublu, eliminisali ih Rinderkneš i Vašero

RTS pre 1 minut
Više ništa neće biti isto: Sramota koju je Salah doživeo ne može se oprati

Više ništa neće biti isto: Sramota koju je Salah doživeo ne može se oprati

Kurir pre 1 minut
Hrvat oborio negativan rekord: Igor Tudor boldovanim slovima upisan u istoriju

Hrvat oborio negativan rekord: Igor Tudor boldovanim slovima upisan u istoriju

Kurir pre 21 minuta
Oglasio se Luka Dončić! Slovenac nije mogao više da ćuti, otkrio sve o razlazu sa Anamarijom Goltes

Oglasio se Luka Dončić! Slovenac nije mogao više da ćuti, otkrio sve o razlazu sa Anamarijom Goltes

Večernje novosti pre 6 minuta