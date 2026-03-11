Putin sa predsednicima Azerbejdžana i UAE razgovarao o situaciji u Iranu

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa azerbejdžanskim kolegom Ilhamom Alijevom i predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamedom el Nahjanom o situaciji u Iranu, saopštila je pres-služba Kremlja.

Predsednici su potvrdili spremnost za dalji razvoj saradnje između Rusije i Azerbejdžana. „Razmotreni su neki aktuelni aspekti bilateralne saradnje. Potvrđena je obostrana spremnost za dalji razvoj rusko-azerbejdžanske saradnje u različitim oblastima na principima strateškog partnerstva i savezništva“, ističe se u saopštenju. Putin je zahvalio Alijevu na pomoći u evakuaciji Rusa iz Irana, kao i u isporuci humanitarne pomoći koju je Moskva poslala Irancima, dodaje