Italija dala 30 miliona evra za samo jednu stvar: Pregovarali su duže od godine, bogatstvo je otišlo na ovo

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Italija je kupila delo baroknog majstora Karavađa za 30 miliona evra, što je jedna od najvećih suma koje je država ikada platila za jedno umetničko delo, saopštilo je danas italijansko Ministarstvo kulture.

Naslikano oko 1598. godine, delo prikazuje monsinjora Mafea Barberinija, uticajnog crkvenog velikodostojnika koji je kasnije postao papa Urban VIII, jedan od velikih pokrovitelja umetnosti svog vremena, prenosi Rojters. Slika se nalazila u privatnoj kolekciji u Firenci i utvrđeno je da je delo Karavađa 1963. godine. Prvi put je javno prikazana 2024. u rimskom muzeju Palaco Barberini, gde će sada biti deo stalne postavke. - Posle više od godinu dana pregovora, danas
Danas pre 3 sata
