Kristijan je davio Kristinu pred kamerama! Svi se sećaju strašne scene iz Zadruge, skandali se samo ređali.

"Pretio mi je ubistvom"

Kristina Spalević, prijavila je policiji nevenčanog muža Kristijana Golubovića za porodično nasilje. Ovo nije prvi put da par prekida odnos budući da je od samog starta njihova veza turbulentna. Njih dvoje su se, podsetimo, upoznali u Zadruzi, dok je Kristina još uvek bila u braku sa Ivanom. Strasti među njima su brzo planule a Golubović je ubrzo ostavio ženu i otpočeo vezu sa pevačicom. Svi se sećaju mnogih dramatičnih slika iz zadruge, teških reči a gledaoce je
