Nakon problema sa instant plaćanjem, Narodna banka Srbije izdala novo saopštenje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Nakon problema sa instant plaćanjem, Narodna banka Srbije izdala novo saopštenje
Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da su rešene privremene tehničke poteškoće u radu IPS NBS sistema plaćanja. Kako su naveli, sistem se stabilizuje, a plaćanje putem instant naloga je ponovo dostupno. NBS je ranije danas objavila da zbog tehničkih poteškoća u radu IPS NBS sistema plaćanje putem instant naloga privremeno nije bilo dostupno. (Telegraf Biznis/Tanjug)
