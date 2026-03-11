"Rakija je insititucija, volim mantje i dobru sarmu": Kamerunac srušio Partizan, pa nasmejao celu Srbiju!

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs
"Rakija je insititucija, volim mantje i dobru sarmu": Kamerunac srušio Partizan, pa nasmejao celu Srbiju!

Fudbaleri Vojvodine su ostvarili veliku pobedu u prethodnom kolu Superlige Srbije, pošto su savladali u Novom Sadu ekipu Partizana rezultatom 3:0.

Glavni junak je bio ofanzivac iz Kameruna Džon Meri koji je iznudio dva penala, a jedan od njih je i sam realizovao. U intervjuu za "Max Sport" je sumirao utiske posle pobede nad Partizanom: - Prilično sam zadovoljan, mada kao napadač uvek veruješ da možeš još više. Povratak u srpski fudbal prošle godine sa Novim Pazarom, a zatim i povratak „kući“ u Vojvodinu ovog leta, za mene je bio lep trenutak koji je zaokružio jedan krug. Dobro poznajem Superligu – veoma je
