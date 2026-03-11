Selektor Veljko Paunović okupio fudbalere iz klubova Superlige Srbije

Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazović fudbalere iz klubova Superlige Srbije, koji su dobili poziv za učešće u selektivnoj utakmici, objavio je večeras FSS. - Reč je o nastavku procesa praćenja i procene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.

Skup u Staroj Pazovi pruža priliku igračima iz domaćeg prvenstva da se predstave u direktnom radu sa selektorom A tima i da kroz međusobnu utakmicu pokažu formu, kvalitet i odnos koji su neophodni za mesto u reprezentaciji Srbije. U prethodnom periodu, Paunović je sa svojim najbližim saradnicima intenzivno pratio utakmice elitnog ranga, analizirao forme igrača i prikupljao detaljne informacije o potencijalnim kandidatima za dres sa državnim grbom - saopšteno je na