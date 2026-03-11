Selektor Veljko Paunović okupio fudbalere iz klubova Superlige Srbije

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Selektor Veljko Paunović okupio fudbalere iz klubova Superlige Srbije

Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazović fudbalere iz klubova Superlige Srbije, koji su dobili poziv za učešće u selektivnoj utakmici, objavio je večeras FSS. - Reč je o nastavku procesa praćenja i procene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.

Skup u Staroj Pazovi pruža priliku igračima iz domaćeg prvenstva da se predstave u direktnom radu sa selektorom A tima i da kroz međusobnu utakmicu pokažu formu, kvalitet i odnos koji su neophodni za mesto u reprezentaciji Srbije. U prethodnom periodu, Paunović je sa svojim najbližim saradnicima intenzivno pratio utakmice elitnog ranga, analizirao forme igrača i prikupljao detaljne informacije o potencijalnim kandidatima za dres sa državnim grbom - saopšteno je na
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Veljko Paunović okupio kandidate za reprezentaciju Srbije

Veljko Paunović okupio kandidate za reprezentaciju Srbije

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFSSSuperligaStara Pazovafudbalska reprezentacija srbijeveljko paunovic

Sport, najnovije vesti »

"Čeka nas ozbiljna borba sa Ferarijem" Iz Mercedesa jasno poručuju: Vratili smo se u vrh!

"Čeka nas ozbiljna borba sa Ferarijem" Iz Mercedesa jasno poručuju: Vratili smo se u vrh!

Kurir pre 33 minuta
Atletiko pobedio Totenhem, Bajern savladao Atalantu, remi Njukasla i Barselone

Atletiko pobedio Totenhem, Bajern savladao Atalantu, remi Njukasla i Barselone

Politika pre 2 sata
Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

Danas pre 3 sata
NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

Danas pre 3 sata