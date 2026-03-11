Dok rat na Bliskom istoku eskalira, Tramp o akciji protiv Irana: Nemamo više šta da napadnemo!

Večernje novosti pre 2 sata
Dok rat na Bliskom istoku eskalira, Tramp o akciji protiv Irana: Nemamo više šta da napadnemo!

RAT između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao je u dvanaesti dan, a situacija na Bliskom istoku nastavlja da eskalira dok se vojni udari i uzvratni napadi nastavljaju širom regiona.

Foto profimedia/printskrin Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je tokom operacije pogođen ogroman broj ciljeva i da u Iranu „više gotovo da nema ništa što bi se moglo napasti“. Prema navodima iz Vašingtona, američke snage su od početka operacije izvele udare na oko 5.500 ciljeva širom Irana. Među njima se nalaze vojne instalacije, logistički objekti, transportna infrastruktura i pomorske mete, uključujući 16 rudarskih brodova. Prema američkom tumačenju,
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Vojska spremna da nastavi rat sa Iranom koliko god je potrebno

Vojska spremna da nastavi rat sa Iranom koliko god je potrebno

Politika pre 48 minuta
"Spremni smo da nastavimo sa ratom koliko god je potrebno" Izraelska vojska: Daleko smo ispred predviđenog rasporeda

"Spremni smo da nastavimo sa ratom koliko god je potrebno" Izraelska vojska: Daleko smo ispred predviđenog rasporeda

Večernje novosti pre 2 sata
Ratovaćemo još dve nedelje Tramp: Američke snage danas uništile 28 iranskih brodova minopolagača

Ratovaćemo još dve nedelje Tramp: Američke snage danas uništile 28 iranskih brodova minopolagača

Večernje novosti pre 2 sata
Tri moguća scenarija kako bi sukob Irana, Izraela i SAD mogao da se završi: Najgori bi doveo do haosa

Tri moguća scenarija kako bi sukob Irana, Izraela i SAD mogao da se završi: Najgori bi doveo do haosa

Nova pre 4 sati
"Možemo da uradimo mnogo gore stvari Iranu, da se nikada ne oporave! I to za sat vremena!" Vrlo opasna pretnja Trampa! (video)

"Možemo da uradimo mnogo gore stvari Iranu, da se nikada ne oporave! I to za sat vremena!" Vrlo opasna pretnja Trampa! (video)

Kurir pre 3 sata
Tramp brutalan: "Udar kakav istorija ne pamti"; "Mogli smo da ih uništimo za sat vremena" VIDEO

Tramp brutalan: "Udar kakav istorija ne pamti"; "Mogli smo da ih uništimo za sat vremena" VIDEO

B92 pre 4 sati
Planeta u neverici: Iranske fudbalerke koje su odbile da pevaju himnu - doživele šokantnu stvar

Planeta u neverici: Iranske fudbalerke koje su odbile da pevaju himnu - doživele šokantnu stvar

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokVašingtonDonald Trampamerikarat u iranu

Svet, najnovije vesti »

Norveška policija privela trojicu osumnjičenih za napad na ambasadu SAD

Norveška policija privela trojicu osumnjičenih za napad na ambasadu SAD

Danas pre 23 minuta
I ruski portal piše o „moćnom srpskom oružju“: „MiG-29 prvi lovac u Evropi opremljen hipersoničnim naoružanjem“

I ruski portal piše o „moćnom srpskom oružju“: „MiG-29 prvi lovac u Evropi opremljen hipersoničnim naoružanjem“

Danas pre 18 minuta
(Video) "Ukrajinci prete mojoj porodici! Sve ima svoju granicu" Orban objavio snimak razgovora u kom upozorava ćerku: "Pazi na…

(Video) "Ukrajinci prete mojoj porodici! Sve ima svoju granicu" Orban objavio snimak razgovora u kom upozorava ćerku: "Pazi na Alizu, molim te"

Blic pre 23 minuta
Američka vojska i naoružanje stižu u srpski komšiluk! Parlament prelomio, oglasio se i predsednik: Ovo je drastična promena na…

Američka vojska i naoružanje stižu u srpski komšiluk! Parlament prelomio, oglasio se i predsednik: Ovo je drastična promena na Balkanu!

Blic pre 8 minuta
Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Danas pre 8 minuta