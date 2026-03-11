Dok rat na Bliskom istoku eskalira, Tramp o akciji protiv Irana: Nemamo više šta da napadnemo!

RAT između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao je u dvanaesti dan, a situacija na Bliskom istoku nastavlja da eskalira dok se vojni udari i uzvratni napadi nastavljaju širom regiona.

Foto profimedia/printskrin Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je tokom operacije pogođen ogroman broj ciljeva i da u Iranu „više gotovo da nema ništa što bi se moglo napasti“. Prema navodima iz Vašingtona, američke snage su od početka operacije izvele udare na oko 5.500 ciljeva širom Irana. Među njima se nalaze vojne instalacije, logistički objekti, transportna infrastruktura i pomorske mete, uključujući 16 rudarskih brodova. Prema američkom tumačenju,