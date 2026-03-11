"Donald Tusk pogrešno razume situaciju", Sijarto se oglasio o poljskom premijeru

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto ocenio je sinoć da poljski premijer Donald Tusk pogrešno razume situaciju u vezi sa Ukrajinom i da Kijev ne može da dobije ratni zajam dok ne ukine naftnu blokadu Mađarske.

FOTO: AP/Tanjug/Novosti Ilustracija - Ukrajina ne može da dobije ratni zajam od 77,5 milijardi evra sve dok ne ukine naftnu blokadu protiv Mađarske koju održava u nameri da se meša u naše izbore - rekao je Sijarto, prenosi agencija MTI. Sijarto je reagovao na komentare poljskog premijera Tuska, koji je insistirao da Evropa može da odobri paket finansijske pomoći za Ukrajinu bez saglasnosti zvanične Budimpešte "jer su sve zemlje, uključujući Mađarsku, prethodno