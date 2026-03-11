Nekadašnji ljubimac grobara posle najboljeg meča u NBA ligi! Pejn zbog Partizana do suza doveo novinare! (video)

Sjajni plejmejker doneo pobedu Seventisiksersima.

Foto: Profimedia Bivši organizator igre Partizana Kameron Pejn izdominirao je u NBA ligi. Prethodne noći bio je najzaslužniji za pobedu Filadelfije nad Memfis Grizlisima (139:129) i poneo epitet najefikasnijeg sa 32 poena, tri skoka i 10 asistencija. Partiju karijere potvrdio je šut za tri poena, u kojem nije znao za promašaj 8/8, zbog čega je na najbolji način iskoristio ukazano poverenje. Maksimalan je bio i sa slobodnih bacanja (6/6), dok je u šutu za dva imao