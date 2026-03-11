Pogledajte - Američka vojska: Uništeno 16 iranskih brodova za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu (video)

AMERIČKA vojska saopštila je da je u utorak uništila 16 iranskih brodova namenjenih postavljanju mina u blizini Strait of Hormuz.

Foto printskrin Iks/CENTCOM -Američke snage su 10. marta uništile više iranskih mornaričkih plovila, uključujući 16 brodova za postavljanje mina u blizini Ormuskog moreuza, saopštila je United States Central Command na mreži X, uz video-snimak koji prikazuje deo udara. Ranije su pojedini američki mediji objavili da je američka obaveštajna služba uočila naznake da Iran preduzima korake ka postavljanju mina u Ormuskom moreuzu. U.S. forces eliminated multiple Iranian