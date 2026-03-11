Saopštenje Vodovoda: Očitavanje vodomera u Zrenjaninu i četiri naseljena mesta Očitavanje vodomera

Prema odluci Skupštine Grada Zrenjanina, vodomeri se fizičkim licima koji žive u objektima individualnog stanovanja očitavaju dva puta godišnje, odnosno jednom u šest meseci, dok se pravnim licima i korisnicima u objektima kolektivnog stanovanja vodomeri očitavaju svakog meseca.

Nakon zimskog perioda kada nije bilo očitavanja vodomera korisnika u individulanim objektima stanovanja, 10. marta počelo je prvo ovogodišnje redovno očitavanje vodomera i to u Zrenjaninu i četiri naseljena mesta: Klek, Stajićevo, Botoš i Banatski Despotovac, i trajaće do 25. marta kada će uslediti privremena pauza zbog podele martovskih računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin. Prvo redovno očitavanje vodomera biće nastavljeno posle 10. aprila i