Obradović: "Malo se izgubilo zajedništvo" VIDEO

B92 pre 1 sat
Saša Obradović, trener Crvene zvezde, izneo je očekivanja pred utakmicu protiv Fenerbahčea.

Meč je na programu u petak od 20 časova u Beogradskoj areni. "Nije samo rezultatski, oni su i igrom najbolja ekipa u Evroligi. I pored povreda glavnih igrača drže visok nivo igre. Dave timove do određene granice, gde mnogi odustaju. Moramo fizički da odgovorimo, kao što smo trebali protiv Bajerna. Moramo da igramo čvrsto u odbrani, nekada ćemo propustiti neki napad, ali ne smemo da popuštamo u odbrani." U ovakvom sistemu porazu moraju što pre da se zaboravljaju.
