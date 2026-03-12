Agencija za bezbednost saobraćaja počinje kampanju Na maturu bez automobila

Agencija Srbije za bezbednost saobraćaja je počela kampanju "Na maturu bez automobila" koja će ove godine obuhvatiti više od 60 gradova i mesta, a kreće danas iz Leskovca i Doljevca i trajaće do juna.Cilj je prevencija stradanja mladih u saobraćaju kroz podizanje svesti o rizicima brze vožnje, upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i drugih oblika nebezbednog ponašanja u saobraćaju.

Agencija apeluje na maturante da se u vreme proslave mature odgovorno ponašaju u saobraćaju.

U Srbiji su 2025. godine, po preliminarnim podacima, u saobraćaju poginule 102 osobe uzrasta od 15 do 30 godina starosti. Od toga su 43 bili vozači automobila, a 23 osobe putnici u automobilu.

Te dve grupe zajedno čine 65 odsto ukupnog broja mladih poginulih u saobraćaju u Srbiji.

Skoro svaka peta osoba poginula u saobraćaju je mlada, navela je Agencija.

Kroz kampanju mladi će imati priliku da se upoznaju sa rizicima nebezbednog ponašanja u saobraćaju i načinima kako da to izbegnu, da razviju odgovornost s ciljem da se smanji stradanje mladih u saobraćaju.

Agencija će narednih dana držati tribine u svim lokalnim samoupravama koje su uzele učešće u kampanji.

Poseban deo tribina biće lično svedočenje osoba koja su postale trajni invalidi zbog posledica saobraćajnih udesa. Time se želi da se mladima na neposredan i snažan način ukaže na posledice neodgovornog ponašanja u saobraćaju.

U okviru aktivnosti je i praktična vežba s takozvanim "pijanim naočarima" koja omogućava da se iskusi kako alkohol utiče na percepciju, koordinaciju i sposobnost rasuđivanja.

Očekuje se da će u realizaciji svih tih aktivnosti učestvovati više od 10.000 mladih.

Kampanja "Na maturu bez automobila" je pokrenuta 2014. godine u Кragujevcu posle pogibije srednjoškolaca koji su se vraćali s maturske večeri. Uzrok je bila vožnja pod dejstvom alkohola.

Tu inicijativu učenika i nastavnika Politehničke škole podržala je Agencija za bezbednost saobraćaja, a nastala kampanja je prerasla u jednu od najznačajnijih u Srbiji za prevenciju saobraćajnih udesa mladih.

