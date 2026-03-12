ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Viši sud u Beogradu osudio je Milorada Šešuma zbog pretnji smrću koje je uputio novinarki i predsednici Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Ani Lalić Hegediš pre dve godine na društvenoj mreži Fejsbuk, objavila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Kako su naveli, počinilac je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci, oduzet mu je mobilni telefon i SIM kartica i određena zabrana prilaska stanu oštećene na udaljenost manju od 200 metara i svaka komunikacija s njom u trajanju od godinu dana.

Sud je presudio da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti time što je 9. marta 2024. godine na Fejsbuku postavio objavu i poslao više poruka pretećeg sadržaja oštećenoj novinarki Ani Hegediš.

"Ovo je prva presuda za niz pretnji koje su upućivane Ani Lalić Hegediš. Pre godinu dana nedeljama je bila izložena salvama sličnih brutalnih pretnji zbog kojih je sa porodicom morala na određeno vreme da napusti zemlju. Drugi nasilnik koji je pretio iz Pariza, priveden je, ali mu je odlukom suda omogućeno da čeka suđenje sa nanogvicom u svojoj kući, što je iskoristio i pobegao van zemlje. Niz drugih nasilnika još nije identifikovan, a pretnje stižu i dalje", izjavio je predsednik ANEM-a Veran Matić.

Pozvao je institucije da budu efikasne jer se, kako je naveo, jedino kažnjavanjem nasilnika može zaustaviti nasilništvo prema novinarkama, novinarima i medijskim radnicima.