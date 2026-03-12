ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Beta pre 2 sata

Viši sud u Beogradu osudio je Milorada Šešuma zbog pretnji smrću koje je uputio novinarki i predsednici Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Ani Lalić Hegediš pre dve godine na društvenoj mreži Fejsbuk, objavila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Kako su naveli, počinilac je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci, oduzet mu je mobilni telefon i SIM kartica i određena zabrana prilaska stanu oštećene na udaljenost manju od 200 metara i svaka komunikacija s njom u trajanju od godinu dana.

Sud je presudio da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti time što je 9. marta 2024. godine na Fejsbuku postavio objavu i poslao više poruka pretećeg sadržaja oštećenoj novinarki Ani Hegediš.

"Ovo je prva presuda za niz pretnji koje su upućivane Ani Lalić Hegediš. Pre godinu dana nedeljama je bila izložena salvama sličnih brutalnih pretnji zbog kojih je sa porodicom morala na određeno vreme da napusti zemlju. Drugi nasilnik koji je pretio iz Pariza, priveden je, ali mu je odlukom suda omogućeno da čeka suđenje sa nanogvicom u svojoj kući, što je iskoristio i pobegao van zemlje. Niz drugih nasilnika još nije identifikovan, a pretnje stižu i dalje", izjavio je predsednik ANEM-a Veran Matić.

Pozvao je institucije da budu efikasne jer se, kako je naveo, jedino kažnjavanjem nasilnika može zaustaviti nasilništvo prema novinarkama, novinarima i medijskim radnicima.

(Beta, 12.03.2026)

Povezane vesti »

Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Cenzolovka pre 1 sat
ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam mesec

ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam mesec

In medija pre 1 sat
ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Mašina pre 2 sata
ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Serbian News Media pre 2 sata
ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

ANEM: Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Radio sto plus pre 2 sata
Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Insajder pre 3 sata
Muškarac osuđen na uslovnu kaznu zbog pretnji smrću novinarki Ani Lalić Hegediš

Muškarac osuđen na uslovnu kaznu zbog pretnji smrću novinarki Ani Lalić Hegediš

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaFacebookFejsbukANEM

Vojvodina, najnovije vesti »

Gorskom Matoviću, jedinom uhapšenom u slučaju napada na studente ispred SNP-a, određen kućni pritvor

Gorskom Matoviću, jedinom uhapšenom u slučaju napada na studente ispred SNP-a, određen kućni pritvor

N1 Info pre 9 minuta
Grad Novi Sad predstavio program učešća na predstojećem Sajmu knjiga 2026.

Grad Novi Sad predstavio program učešća na predstojećem Sajmu knjiga 2026.

RTV pre 4 minuta
Stanković: Pred školstvom izazovi koji zahtevaju obnovu objekata, ali i reformu programa

Stanković: Pred školstvom izazovi koji zahtevaju obnovu objekata, ali i reformu programa

RTV pre 9 minuta
Hokejaški turnir menja smene klizanja na Spensu

Hokejaški turnir menja smene klizanja na Spensu

NoviSad.com pre 9 minuta
NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra, u petak 13.3.2026. deo naseljenog mesta kod Zrenjanina ostaje bez struje! Isključenja struje…

NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra, u petak 13.3.2026. deo naseljenog mesta kod Zrenjanina ostaje bez struje! Isključenja struje za 13.3.2026.

Volim Zrenjanin pre 4 minuta