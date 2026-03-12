Popović (SSP): Šapić treba da podnese ostavku zbog presude protiv njegovog bivšeg šefa kabineta

Beta pre 1 sat

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović ocenila je danas da bi gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić trebalo da da ostavku zbog pravosnažne presude protiv njegovog bivšeg šefa kabineta Nenada Milanovića.

Apelacioni sud u Beogradu je doneo je presudu protiv Milanovića, kojom je potvrđeno da je on kriv za davanje mita u obavljanju privredne delatnosti.

Milanović je osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja funkcija.

Popović je u saopštenju navela da je Šapić kazao u aprilu 2023. godine da će podneti ostavku ukoliko Milanoviću bude presuđeno.

"Ako je tada znao da kaže da je spreman da snosi posledice i, kako je kazao, ne samo ostavka nego i krivična odgovornost, sada je stiglo to vreme. Neka oslobodi Beograd od svog prostakluka, bahatosti, korupcije i uništavanja", navela je Popović.

Ona je ocenila da Milanović nije radio samostalno, već da je sprovodio Šapićeve ideje.

"Ako on danas odgovara pred zakonom, red je da i gradonačelnik odgovara. Svakako će ostati upamćen kao nejak, nedorastao, bahati naprednjak koji je za svoje interese i interese svoje stranke razarao Beograd", navela je Popović.

(Beta, 12.03.2026)