Vučević: „Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine“

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će građani na lokalnim izborima 29. marta odlučivati o sudbini svojih opština u naredne četiri godine.

"Ovi izbori su važni i treba da zanimaju ljude u tim opštinama. Oni će odlučivati o sopstvenim životima, budžetu, o svojim sredinama. Kako budu glasali, tako će im biti naredne četiri godine", rekao je Vučević za Pink.

Dodao je da je reč o reprezentativnijem uzorku jer u 10 opština u kojima su raspisani izbori živi više od 250 hiljada birača.

"Dobro je da su građani videli koga stranci podržavaju, da blokadere interesuje politika, da nema studenata, već olinjalih političara sa prethodnih izbora koji sada žele kao nova lica da se predstave građanima. A to nisu nikakva nova lica. Verujem da građani prepoznaju ta imena", poručio je Vučević.

On je biračima poručio da dobro razmisle o tome kome će dati glas.

"Nema popravnog. Kako odlučite 29. marta, to je za naredne četiri godine", rekao je predsednik SNS-a.

Lokalni izbori zakazani su za 29. mart u 10 opština i gradova u Srbiji - Bor, Kula, Aranđelovac, Smederevska Palanka, Majdanpek, Kladovo, Knjaževac, Lučani, Bajina Bašta i Sevojno.