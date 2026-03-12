Vučević: Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine

Beta pre 2 sata

 Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će građani na lokalnim izborima 29. marta odlučivati o sudbini svojih opština u naredne četiri godine.

"Ovi izbori su važni i treba da zanimaju ljude u tim opštinama. Oni će odlučivati o sopstvenim životima, budžetu, o svojim sredinama. Kako budu glasali, tako će im biti naredne četiri godine", rekao je Vučević za Pink.

Dodao je da je reč o reprezentativnijem uzorku jer u 10 opština u kojima su raspisani izbori živi više od 250 hiljada birača.

"Dobro je da su građani videli koga stranci podržavaju, da blokadere interesuje politika, da nema studenata, već olinjalih političara sa prethodnih izbora koji sada žele kao nova lica da se predstave građanima. A to nisu nikakva nova lica. Verujem da građani prepoznaju ta imena", poručio je Vučević.

On je biračima poručio da dobro razmisle o tome kome će dati glas.

"Nema popravnog. Kako odlučite 29. marta, to je za naredne četiri godine", rekao je predsednik SNS-a.

Lokalni izbori zakazani su za 29. mart u 10 opština i gradova u Srbiji - Bor, Kula, Aranđelovac, Smederevska Palanka, Majdanpek, Kladovo, Knjaževac, Lučani, Bajina Bašta i Sevojno.

(Beta, 12.03.2026)

Povezane vesti »

Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Blic pre 34 minuta
Vučević: Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine

Vučević: Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine

Glas Zaječara pre 1 sat
Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

IndeksOnline pre 2 sata
Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

RTV pre 2 sata
Vučević: Lokalni izbori važni, građani da razmisle kome daju glas

Vučević: Lokalni izbori važni, građani da razmisle kome daju glas

NIN pre 2 sata
Vučević: Nema studenata, to su olinjali političari - građani dobro da razmisle za koga glasaju

Vučević: Nema studenata, to su olinjali političari - građani dobro da razmisle za koga glasaju

Radio 021 pre 2 sata
Vučević: „Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine“

Vučević: „Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine“

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetSrpska napredna strankaSNSIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Antisemitizam – evropski rabini strahuju od porasta nasilja

Antisemitizam – evropski rabini strahuju od porasta nasilja

Dojče vele pre 4 minuta
Čolović: Prvi korak Komisije utvrđivanje stanja u biračkom spisku, na osnovu toga ćemo odrediti ciljeve

Čolović: Prvi korak Komisije utvrđivanje stanja u biračkom spisku, na osnovu toga ćemo odrediti ciljeve

NIN pre 4 minuta
U polovini država EU gorivo je jeftinije nego u Srbiji

U polovini država EU gorivo je jeftinije nego u Srbiji

Vreme pre 9 minuta
OIK Knjaževac i dalje nije proglasila listu „Knjaževac uz studente“, kandidatura zavisi od odluke suda

OIK Knjaževac i dalje nije proglasila listu „Knjaževac uz studente“, kandidatura zavisi od odluke suda

Mašina pre 34 minuta
Ambasada Kine poklonila Skupštini Srbije 100 knjiga kineskih pisaca i 11 laptop računara

Ambasada Kine poklonila Skupštini Srbije 100 knjiga kineskih pisaca i 11 laptop računara

N1 Info pre 29 minuta