Narodna banka Srbije (ipak) bez promene kamatnih stopa

Biznis.rs pre 49 minuta  |  Marko Miladinović
Doneta odluka na martovskoj sednici

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto). Kako se ističe u zvaničnom saopštenju, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. „U skladu s očekivanjima
