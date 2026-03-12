Narodna banka Srbije (ipak) bez promene kamatnih stopa

Doneta odluka na martovskoj sednici

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto). Kako se ističe u zvaničnom saopštenju, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. „U skladu s očekivanjima