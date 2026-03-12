"Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

Darko Lazić kroz suze je govorio za "Blic" o smrti brata.

Dragan je poginuo danas, u 32. godini u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima, a folker još uvek ne može da se pomiri sa tom informacijom. Darko nam je jecajući rekao da je pola njegovog života otišlo sa Draganom. - Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo - jecajući nam je rekao i dodao: - Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da