"Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

Blic pre 12 minuta
"Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

Darko Lazić kroz suze je govorio za "Blic" o smrti brata.

Dragan je poginuo danas, u 32. godini u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima, a folker još uvek ne može da se pomiri sa tom informacijom. Darko nam je jecajući rekao da je pola njegovog života otišlo sa Draganom. - Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo - jecajući nam je rekao i dodao: - Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Darkove kolege došle u njegov dom u Brestaču: Nadica Ademov stigla sa mužem, tu je i Sloba Vasić sa ženom: Izjavljuju saučešće…

Darkove kolege došle u njegov dom u Brestaču: Nadica Ademov stigla sa mužem, tu je i Sloba Vasić sa ženom: Izjavljuju saučešće porodici Lazić nakon Draganove pogibije (video)

Blic pre 38 minuta
Lazićev kolega video Anu kako plače, sad stigao u Brestač: Milan čvrstio grli Branku, ona jeca

Lazićev kolega video Anu kako plače, sad stigao u Brestač: Milan čvrstio grli Branku, ona jeca

Telegraf pre 4 sati
Darko Lazić otišao u bolnicu: Danas je obdukcija Dragana Lazića, pevač utučen organizuje sahranu za rođenog brata

Darko Lazić otišao u bolnicu: Danas je obdukcija Dragana Lazića, pevač utučen organizuje sahranu za rođenog brata

Blic pre 5 sati
Darko Lazić saopštio kada će biti sahrana njegovog brata: Pevač neutešan, ne odvaja se od stvari preminulog Dragana

Darko Lazić saopštio kada će biti sahrana njegovog brata: Pevač neutešan, ne odvaja se od stvari preminulog Dragana

Blic pre 5 sati
Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za poslednji oproštaj od nastradolog Dragana

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za poslednji oproštaj od nastradolog Dragana

Kurir pre 5 sati
Tuga i bol u Brestaču Darko Lazić otkrio kako je proveo poslednji dan sa bratom, majka se hvata za glavu: "Non stop me je…

Tuga i bol u Brestaču Darko Lazić otkrio kako je proveo poslednji dan sa bratom, majka se hvata za glavu: "Non stop me je ljubio, stali smo i kod manastira"

Blic pre 6 sati
"Pre dva dana smo ti proslavili rođendan" Najbolji prijatelj preminulog Dragana se oglasio: Ljut sam, bato moj da znaš.

"Pre dva dana smo ti proslavili rođendan" Najbolji prijatelj preminulog Dragana se oglasio: Ljut sam, bato moj da znaš.

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Darko Lazić

Zabava, najnovije vesti »

"Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

"Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

Blic pre 12 minuta
"Ovo bi pobedilo na evroviziji": Pesma Bojane Srdanović broji 240.000 pregleda, komentari pljušte: "Svetska, a naša"

"Ovo bi pobedilo na evroviziji": Pesma Bojane Srdanović broji 240.000 pregleda, komentari pljušte: "Svetska, a naša"

Blic pre 8 minuta
Rene Redžepi podneo ostavku i napušta „Nomu“: Isplivale teške optužbe protiv slavnog kuvara, fizički zlostavljao radnike…

Rene Redžepi podneo ostavku i napušta „Nomu“: Isplivale teške optužbe protiv slavnog kuvara, fizički zlostavljao radnike

Nova pre 13 minuta
Spotted: Ako želite da investirate u jedan komad ovog proleća, neka to bude ova suknja

Spotted: Ako želite da investirate u jedan komad ovog proleća, neka to bude ova suknja

Lepota i zdravlje pre 8 minuta
Porodila se voditeljka Prve televizije: Krila od javnosti da je trudna, sad podelila najlepše vesti: Evo kog pola je beba

Porodila se voditeljka Prve televizije: Krila od javnosti da je trudna, sad podelila najlepše vesti: Evo kog pola je beba

Kurir pre 8 minuta