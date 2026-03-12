Nesreće koje su razorile porodicu Lazić: Darko bio skoro mesec dana u komi, otac mu preminuo nakon operacije, a sada tragično ostao bez rođenog brata

Blic pre 22 minuta
Nesreće koje su razorile porodicu Lazić: Darko bio skoro mesec dana u komi, otac mu preminuo nakon operacije, a sada tragično…

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Porodica Lazić poslednjih godina doživljava niz tragedija: Darkova teška nesreća 2018, smrt oca 2020. i još jedna saobraćajna nesreća 2023. Pevač Darko Lazić doživeo je još jedan stravičan udarac sudbine, kada je njegov rođeni brat Dragan Lazić (32) tragično izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Šapca. Do stravičnog udesa došlo je kada je vozač automobila marke "citroen", V. K. (62), koji se kretao iz pravca Šapca, skretao ulevo na sporedni put i tom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

U Odžacima izbo dve žene - jednu od njih i polio benzinom

U Odžacima izbo dve žene - jednu od njih i polio benzinom

Radio 021 pre 37 minuta
U Odžacima uhapšen muškarac da je nožem izbo dve žene, a jednu od njih polio benzinom

U Odžacima uhapšen muškarac da je nožem izbo dve žene, a jednu od njih polio benzinom

RTS pre 17 minuta
Drama u Somboru: Muškarac osumnjičen da je izbo dve žene i jednu polio benzinom

Drama u Somboru: Muškarac osumnjičen da je izbo dve žene i jednu polio benzinom

NIN pre 27 minuta
Udovica Dragana Lazića skrhana bolom: Darkova snajka neutešna, grli je svekrva Branka, ne prestaju da jecaju (video)

Udovica Dragana Lazića skrhana bolom: Darkova snajka neutešna, grli je svekrva Branka, ne prestaju da jecaju (video)

Blic pre 2 minuta
(Video) Katarina Lazić u crnini od glave do pete, pomaže oko sahrane Dragana Lazića, ne odvaja se od neutešne svekrve

(Video) Katarina Lazić u crnini od glave do pete, pomaže oko sahrane Dragana Lazića, ne odvaja se od neutešne svekrve

Blic pre 12 minuta
Muškarac (70) uhapšen zbog pokušaja ubistva u Odžacima: Izbo dve starije žene, jednu od njih polio i benzinom

Muškarac (70) uhapšen zbog pokušaja ubistva u Odžacima: Izbo dve starije žene, jednu od njih polio i benzinom

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Drži sliku i ponavlja njegovo ime: Darko sa majkom i snajkom odabrao fotografiju brata koja će stajati pored sanduka (foto)

Drži sliku i ponavlja njegovo ime: Darko sa majkom i snajkom odabrao fotografiju brata koja će stajati pored sanduka (foto)

Kurir pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacCitroensaobraćajna nesrećaDarko Lazić

Hronika, najnovije vesti »

U Odžacima izbo dve žene - jednu od njih i polio benzinom

U Odžacima izbo dve žene - jednu od njih i polio benzinom

Radio 021 pre 37 minuta
U Odžacima uhapšen muškarac da je nožem izbo dve žene, a jednu od njih polio benzinom

U Odžacima uhapšen muškarac da je nožem izbo dve žene, a jednu od njih polio benzinom

RTS pre 17 minuta
Još jedna tragedija u Vranju: Motorom u smrt

Još jedna tragedija u Vranju: Motorom u smrt

Bujanovačke pre 7 minuta
Drama u Somboru: Muškarac osumnjičen da je izbo dve žene i jednu polio benzinom

Drama u Somboru: Muškarac osumnjičen da je izbo dve žene i jednu polio benzinom

NIN pre 27 minuta
Udovica Dragana Lazića skrhana bolom: Darkova snajka neutešna, grli je svekrva Branka, ne prestaju da jecaju (video)

Udovica Dragana Lazića skrhana bolom: Darkova snajka neutešna, grli je svekrva Branka, ne prestaju da jecaju (video)

Blic pre 2 minuta