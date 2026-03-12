Njegovo srce je prerano prestalo da kuca: Dragana Lazića smo poslednji put slikali kad je pomagao bratu Darku, njih dvojica su bili nerazdvojni (video)

Darko je duboko potresen smrću brata i jedva je mogao sinoć da govori o tragediji za medije.

Braća su bila veoma bliska i često su provodili vreme zajedno, a Dragan je uvek pomagao Darku. Brat pevača Darka Lazića, Dragan, preminuo je juče u saobraćajki, u 32. godini života. Dragana smo poslednji put fotografisali u Brestaču, kad je pomagao bratu Darku, dok je poznato da su njih dvojica bili jako bliski i da su mnoge slobodne trenutke provodili zajedno. Darko Lazić je jesenas imao saobraćajku kada je proklizao na auto-putu i udario u autobus, a brat Dragan