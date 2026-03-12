Plate rastu na 1.700 evra, penzije na 750, a minimalna zarada 760 evra! Mali privrednicima predstavio Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Blic pre 16 minuta
Plate rastu na 1.700 evra, penzije na 750, a minimalna zarada 760 evra! Mali privrednicima predstavio Nacionalnu strategiju…
Projekcije predviđaju rast prosečne plate do 1.700 evra do 2030. godine i kontinuirana ulaganja u zdravstvo, infrastrukturu i pronatalnu politiku Očekuje se da BDP Srbije pređe 100 milijardi evra do 2027, dok je javni dug na niskom nivou u poređenju sa evrozonom Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine i istakao da je reč o najznačajnijem i najvećem
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministar finansija predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035.

Ministar finansija predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035.

Forbes pre 11 minuta
Mali predstavio privrednicima u PKS strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Mali predstavio privrednicima u PKS strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Danas pre 31 minuta
Siniša Mali u PKS sa vodećim srpskim privrednicima o strategiji „Srbija 2030“

Siniša Mali u PKS sa vodećim srpskim privrednicima o strategiji „Srbija 2030“

Vesti online pre 16 minuta
Ministar Mali predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Ministar Mali predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Kurir pre 36 minuta
Mali predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine FOTO/VIDEO

Mali predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine FOTO/VIDEO

B92 pre 6 minuta
Mali predstavio Nacionalnu strategiju razvoja: Cilj je prosečna plata od 1.700 evra

Mali predstavio Nacionalnu strategiju razvoja: Cilj je prosečna plata od 1.700 evra

Politika pre 16 minuta
Mali privrednicima predstavio Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Mali privrednicima predstavio Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

RTV pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeEvrozonaBDPzdravstvoSiniša Malijavni dug

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar finansija predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035.

Ministar finansija predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035.

Forbes pre 11 minuta
Izložba Ekspo prilika za produbljenje odnosa između Srbije i Južne Afrike

Izložba Ekspo prilika za produbljenje odnosa između Srbije i Južne Afrike

RTV pre 21 minuta
INTERVJU: Da li je Srbija zaista spremna za nuklearnu elektranu do 2040?

INTERVJU: Da li je Srbija zaista spremna za nuklearnu elektranu do 2040?

Nova ekonomija pre 31 minuta
Simić (PSG): Šapić mora da podnese ostavku zbog presude bivšem šefu njegovog kabineta

Simić (PSG): Šapić mora da podnese ostavku zbog presude bivšem šefu njegovog kabineta

Danas pre 16 minuta
Mali predstavio privrednicima u PKS strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Mali predstavio privrednicima u PKS strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Danas pre 31 minuta