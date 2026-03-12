Plate rastu na 1.700 evra, penzije na 750, a minimalna zarada 760 evra! Mali privrednicima predstavio Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine

Projekcije predviđaju rast prosečne plate do 1.700 evra do 2030. godine i kontinuirana ulaganja u zdravstvo, infrastrukturu i pronatalnu politiku Očekuje se da BDP Srbije pređe 100 milijardi evra do 2027, dok je javni dug na niskom nivou u poređenju sa evrozonom Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine i istakao da je reč o najznačajnijem i najvećem