"Trebalo je ranije da se završi naš brak" Marko Gačić bez zadrške o neverstvu, priznao kako je došlo do razvoda: "Nije nam išlo, žao mi je"

Blic pre 1 sat
"Trebalo je ranije da se završi naš brak" Marko Gačić bez zadrške o neverstvu, priznao kako je došlo do razvoda: "Nije nam…

Marko Gačić je javno progovorio o raskidu braka sa suprugom Gogom u emisiji 'Ceca Show'.

Otkrio je da su se emotivno udaljili mnogo pre nego što je došlo do prevare. Pevač Marko Gačić večeras će u emisiji "Ceca show" po prvi put javno, do najsitnijih detalja, progovoriti o krahu braka sa suprugom Gogom. Kako je priznao, njihov odnos je trebalo davno da se završi, a sve je kulminiralo neverstvom koje je Goga otkrila na najklasičniji mogući način - čitajući njegove poruke. Večeras, samo na Blic televiziji u goste kod Cece Ražnatović dolaze sjajni gosti:
