(Video) Napad na tankere Iran izveo čamcima punim eksploziva Gore američki i grčki brodovi u Ormuskom moreuzu: Naftne luke prestale sa radom

Dva tankera pod američkim i grčkim vlasništvom pogođena su eksplozijama kod luke Um Kasr u Basri, pri čemu je poginula jedna osoba Sumnja se da su tankere napali čamci sa eksplozivom iz Irana, što su potvrdili preliminarni izveštaji iračkih bezbednosnih zvaničnika Dva tankera, u američkom i grčkom vlasništvu, pogođena su eksplozijama u blizini luke Um Kasr u iračkom gradu Basri, pri čemu je poginula jedna osoba, saopštile su vlasti. Jedna osoba je poginula, a još