Bloomberg Adria pre 14 minuta  |  Tim Loh/Bloomberg
BMW uprkos izazovima kineskog tržišta i elektrifikacije posluje stabilno.

BMW AG vidi malo prostora za poboljšanje profitabilnosti proizvodnje automobila ove godine zbog carina i pojačane konkurencije u Kini.

Nemački proizvođač očekuje maržu u proizvodnji automobila od četiri odsto do šest odsto nakon što je ta mera prošle godine pala na 5,3 odsto. Prodaja u Kini - koja je i dalje najveće pojedinačno tržište za BMW - ostaće uglavnom stabilna, saopštila je kompanija u četvrtak. Glavni izvršni direktor Oliver Zipse uspeo je da održi proizvođača luksuznih automobila stabilnim uprkos nestašicama u lancima snabdevanja i neujednačenom prelasku na električna vozila. BMW je bio
