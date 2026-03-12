Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

U Ligi šampiona se igraju prve utakmice osmine finala takmičenja.

U prvom meču dana Bajer Leverkuzen je kao domaćin remizirao protiv ekipe Arsenala 1:1. Tokom prvih 45. minuta nije viđeno mnogo uzbuđenja. Obe ekipe su imale samo jedan šut u okvir gola, Arsenal je imao nešto veći posed, dok je Bajer imao veći broj ukupnih pokušaja ka golu rivala (6), naspram tri gostiju iz Londona. Najbolja šansa u prvom poluvremenu je viđena u 19. minutu, kada je napadač Arsenala, Gabrijel Martineli pogodio prečku nakon asistencije Đekereša.