Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

Danas pre 54 minuta  |  V. R.
Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

U Ligi šampiona se igraju prve utakmice osmine finala takmičenja.

U prvom meču dana Bajer Leverkuzen je kao domaćin remizirao protiv ekipe Arsenala 1:1. Tokom prvih 45. minuta nije viđeno mnogo uzbuđenja. Obe ekipe su imale samo jedan šut u okvir gola, Arsenal je imao nešto veći posed, dok je Bajer imao veći broj ukupnih pokušaja ka golu rivala (6), naspram tri gostiju iz Londona. Najbolja šansa u prvom poluvremenu je viđena u 19. minutu, kada je napadač Arsenala, Gabrijel Martineli pogodio prečku nakon asistencije Đekereša.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oglasio se golman Totenhema nakon neslavnog debija u Ligi šampiona (FOTO)

Oglasio se golman Totenhema nakon neslavnog debija u Ligi šampiona (FOTO)

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Liga ŠampionaArsenalLondonNemačkaBajer Leverkuzen

Sport, najnovije vesti »

Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

Danas pre 54 minuta
Islanđanke pružile jak otpor samo tokom prvog poluvremena: Košarkašice Srbije ubedljivom pobedom overile plasman u drugi krug…

Islanđanke pružile jak otpor samo tokom prvog poluvremena: Košarkašice Srbije ubedljivom pobedom overile plasman u drugi krug kvalifikacija za EP

Danas pre 54 minuta
Novi trijumf Partizana u gostima: Partija kao iz udžbenika Bonge za desetu pobedu u Evroligi

Novi trijumf Partizana u gostima: Partija kao iz udžbenika Bonge za desetu pobedu u Evroligi

Danas pre 54 minuta
VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

Nova pre 49 minuta
Liga šampiona: Real slavi kapitena, PSŽ dao pet golova Čelsiju , Bode nastavlja evropsku bajku (VIDEO)

Liga šampiona: Real slavi kapitena, PSŽ dao pet golova Čelsiju , Bode nastavlja evropsku bajku (VIDEO)

Danas pre 54 minuta