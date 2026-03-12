Britanska ambasada donirala Kosovskoj policiji vozila i dronove vredne 153.000 evra

Danas pre 30 minuta  |  KoSSev
Britanska ambasada donirala Kosovskoj policiji vozila i dronove vredne 153.000 evra

Kosovska policija dobila je donaciju od dva službena vozila i 16 dronova sa pratećom opremom, ukupne vrednosti oko 153.000 evra, saopšteno je danas iz policije nakon potpisivanja sporazuma sa britanskom ambasadom na Kosovu.

Sporazum o primopredaji donacije potpisali su direktor Odeljenja pogranične policije Fehmi Đata (Xhata) i predstavnica britanske ambasade Ema Hantli (Emma Huntley), prenosi KoSSev. Kako je saopšteno, donirana oprema biće korišćena u različitim policijskim operacijama, uključujući identifikaciju, praćenje i lociranje vozila i sumnjivih osoba. Navodi se da će specijalizovana oprema „posebno doprineti radu jedinica pogranične policije u sprečavanju prekograničnog
