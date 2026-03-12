G7 razmatra korake za zaštitu brodova u Persijskom zalivu

Čelnici grupe zemalja G7 – SAD, Kanade, Japana, Italije, Velike Britanije, Nemačke i Francuske – dogovorili su se da ispitaju mogućnost pružanja pratnje brodovima kako bi mogli slobodno da plove u Persijskom zalivu, navodi se u današnjoj izjavi lidera G7.

Izjava je objavljena nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron sazvao telefonski sastanak sa čelnicima G7 kako bi razgovarao o američko-izraelskom ratu protiv Irana i njegovom uticaju na rastuće cene energije. „U tom smislu, osnovana je radna grupa za istraživanje mogućnosti pratnje brodova kada su ispunjeni odgovarajući bezbednosni uslovi, a to će se dogoditi uz pristup brodarskim kompanijama, prevoznicima i osiguravajućim kompanijama“, navodi se u