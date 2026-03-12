Poznat protivnik Novaka Đokovića ukoliko pobedi Džeka Drejpera

Srpski teniser Novak Đoković će u četvrtaka rano ujutro igrati protiv Džek Drejpera u Indijan Velsu, ali već zna protivnika u četvrtfinalu turnira.

Naravno, ako prethodno pobedi domaćeg tenisera. Novak će ako dođe među osam u Indijan Velsu igrati protiv Danila Medvedeva koji je sa 6:2, 6:4 pobedio Aleksa Mikelsena (SAD). Mikelsen je osvojio prvi gem, a onda je Rus osvojio 16 od narednih 17 poena, i poveo sa 4:1 i 40:0. Ipak, izgubio je taj gem na svoj servis, ali je dobio naredna dva za 6:2. Uzeo je zatim brejk u prvom gemu drugog seta i to je bilo dovoljno za prolaz u četvrfinale i potencijalni duel sa