Ministar finansija predstavio privrednicima strategiju "Srbija 2030"

(Foto: Youtube/Screenshot/Ministarstvo finansija Republike Srbije) Ministar finansija Siniša Mali predstavio je članovima Upravnog odbora Privredne komore Srbije i predstavnicima vodećih kompanija razvojnu strategiju "Srbija 2030", najambiciozniji investicioni i razvojni plan Srbije do sada, koji predviđa snažan investicioni ciklus, ekonomski razvoj i rast životnog standarda. Na sastanku u PKS razgovaralo se o ključnim prioritetima za razvoj privrede – od ulaganja