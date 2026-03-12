Članovi Đinđićeve vlade položili venac, poštu odale stranačke kolege i građani

Euronews pre 33 minuta  |  Autor: Tanjug
Članovi Đinđićeve vlade položili venac, poštu odale stranačke kolege i građani

Polaganjem cveća i paljenjem sveća građani, simpatizeri i stranačke kolege odali su poštu bivšem premijeru Zoranu Đinđiću na Novom groblju, a ispred zgrade Vlade Srbije, gde je ubijen pre 23 godine, poštu su odali nekadašnji ministri.

Poštu su odali Zoran Živković, koji je Đinđića posle ubistva nasledio na mestu premijera, kao i ministri u njegovoj vladi Gordana Matković, Kori Udovički, Aleksandar Vlahović, Dragoslav Šumarac, Slobodan Milosavljević, Goran Pitić koji su položili venac i cveće. Živković je tom prilikom istakao da je ubistvo Đinđića najveći ljudski gubitak u istoriji Srbije, kao i da je Đinđić bio čovek koji je imao dobre namere, jaku želju i dovoljno intelekta i hrabrosti da se
