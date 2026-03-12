Mali sa privrednicima o strategiji do 2035: Najveći program usmeren ka ubrzanju rasta i razvoja ekonomije i zemlje

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035. godine, istakavši da je reč o najznačajnijem i najvećem programu usmerenom ka ubrzanju rasta i razvoja naše ekonomije i zemlje, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Program razvoja Srbije do 2030. godine vredan je 17 milijardi evra, dok je plan za period 2030–2035. vredan još 31 milijardu evra. Kako je ministar naglasio na skupu koji je održan u Privrednoj komori Srbije, predviđeno je ukupno 48 milijardi evra novih investicija. Mali je naglasio značaj mira i stabilnosti, posebno u trenutnim okolnostima u svetu, i dodao da su nove tehnologije, obrazovanje i razvoj radne snage glavni nosioci budućeg razvoja države. Privreda u