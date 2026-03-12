Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Nikoleta Jošović
Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 61 teren (35 tokom dana i 26 tokom noći).

U ambulanti je obavljeno 39 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 16, tokom noći 23 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 12. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima i astmatičari. Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata.
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Nesvestica, pritisak, a noću bolovi u grudima: Na šta su se sve Kragujevčani žalili lekarima Hitne

Nesvestica, pritisak, a noću bolovi u grudima: Na šta su se sve Kragujevčani žalili lekarima Hitne

Kurir pre 7 minuta
Preko dana padali u nesvest, noću imali napade astme. Pune ruke posla za lekare u ovom gradu: primili skoro 200 poziva.

Preko dana padali u nesvest, noću imali napade astme. Pune ruke posla za lekare u ovom gradu: primili skoro 200 poziva.

Blic pre 1 sat
Pune ruke posla: Za 24 sata Hitna pomoć u Kragujevcu obavila preko 60 intervencija i primljeno skoro skoro 200 poziva

Pune ruke posla: Za 24 sata Hitna pomoć u Kragujevcu obavila preko 60 intervencija i primljeno skoro skoro 200 poziva

RINA pre 1 sat
Zavod za urgentnu medicinu u Kragujevcu primio blizu 200 poziva građana

Zavod za urgentnu medicinu u Kragujevcu primio blizu 200 poziva građana

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć u Kragujevcu imala 196 poziva za jedan dan

Hitna pomoć u Kragujevcu imala 196 poziva za jedan dan

iKragujevac pre 2 sata
Tri osobe povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Tri osobe povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

N1 Info pre 4 sati
U dve saobraćajne nezgode lakše povređeno troje

U dve saobraćajne nezgode lakše povređeno troje

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevachitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

"Bili su toliko agresivni da ekipa Hitne nije mogla da priđe ženi, policija je morala da ih usmrti": Učestali napadi pasa u…

"Bili su toliko agresivni da ekipa Hitne nije mogla da priđe ženi, policija je morala da ih usmrti": Učestali napadi pasa u Beogradu, a ne napadaju samo opasne rase

Blic pre 2 minuta
(Foto) Ne saobraćaju tramvaji preko Mosta na Adi: Stvorila se kolona vozila, evo o čemu se radi

(Foto) Ne saobraćaju tramvaji preko Mosta na Adi: Stvorila se kolona vozila, evo o čemu se radi

Blic pre 2 minuta
Nesvestica, pritisak, a noću bolovi u grudima: Na šta su se sve Kragujevčani žalili lekarima Hitne

Nesvestica, pritisak, a noću bolovi u grudima: Na šta su se sve Kragujevčani žalili lekarima Hitne

Kurir pre 7 minuta
Najraskošnije nosile su devojke i neveste: Čarobna izložba u Manakovoj kući u centru Beograda: Nakit od perlica iz Kosovskog…

Najraskošnije nosile su devojke i neveste: Čarobna izložba u Manakovoj kući u centru Beograda: Nakit od perlica iz Kosovskog Pomoravlja (foto)

Kurir pre 12 minuta
Delovi Novog Sada, Futoga, Čortanovaca i Sremske Kamenice u petak bez struje

Delovi Novog Sada, Futoga, Čortanovaca i Sremske Kamenice u petak bez struje

Radio 021 pre 57 minuta