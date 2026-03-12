Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 61 teren (35 tokom dana i 26 tokom noći).

U ambulanti je obavljeno 39 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 16, tokom noći 23 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 12. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima i astmatičari. Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata.