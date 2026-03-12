SSP: Danas, 23 godine kasnije, mi smo i dalje pred istim zadatkom

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Nikoleta Jošović
Zoranu Đinđiću su odali poštu funkcioneri Stranke slobode i pravde, saopšteno je iz SSP-a.

Zoran Đinđić je video ono što mnogi tada nisu hteli da vide – da je pravi put Srbije put ka Evropi. Danas, 23 godine kasnije, mi smo i dalje pred istim zadatkom. Srbija nema dva puta. Postoji samo jedan – pravac Evropa. I upravo za taj put, za modernu, uređenu i slobodnu Srbiju, Stranka slobode i pravde boriće se svim svojim snagama, poručili su iz SSP-a. Podsetimo da je na današnji dan pre 23 godine u dvorištu Vlade Srbije ubijen premijer Zoran Đinđić.
