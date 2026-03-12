BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Sukob na Bliskom istoku dodatno se zaoštrava i širi na više frontova, dok Iran pokreće nove napade usmerene na energetske rute i susedne zemlje, u vreme kada izraelske vazdušne snage izvode intenzivne udare na Bejrut. Cena sirove nafte marke Brent dostigla je 100 dolara po barelu uprkos oslobađanju rekordnih količina iz strateških rezervi. .

Indijski član posade na američkom tankeru za sirovu naftu poginuo je u napadu u blizini Basre, u Iraku, saopštila je indijska ambasada u Bagdadu. Preostalih 15 indijskih članova posade broda "Sejfsi Višnu", koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva, evakuisano je na bezbednu lokaciju, navela je ambasada Indije na X. Ambasada je dodala da je u redovnom kontaktu sa spašenim mornarima i iračkim vlastima i pruža svu moguću pomoć. Iranska vojska saopštila je da je