BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Insajder pre 1 sat
BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Sukob na Bliskom istoku dodatno se zaoštrava i širi na više frontova, dok Iran pokreće nove napade usmerene na energetske rute i susedne zemlje, u vreme kada izraelske vazdušne snage izvode intenzivne udare na Bejrut. Cena sirove nafte marke Brent dostigla je 100 dolara po barelu uprkos oslobađanju rekordnih količina iz strateških rezervi. .

Indijski član posade na američkom tankeru za sirovu naftu poginuo je u napadu u blizini Basre, u Iraku, saopštila je indijska ambasada u Bagdadu. Preostalih 15 indijskih članova posade broda "Sejfsi Višnu", koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva, evakuisano je na bezbednu lokaciju, navela je ambasada Indije na X. Ambasada je dodala da je u redovnom kontaktu sa spašenim mornarima i iračkim vlastima i pruža svu moguću pomoć. Iranska vojska saopštila je da je
Cena nafte Brent ponovo dostigla 100 dolara po barelu

RTV pre 1 sat
Međunarodni aerodrom u Kuvajtu na meti više bespilotnih letelica

RTV pre 1 sat
Savet bezbednosti UN zahteva da Iran prekine napade

Danas pre 1 sat
uživo kriza na bliskom istoku Iran napao sedište Šin Beta i izraelske vazduhoplovne baze dronovima

Euronews pre 1 sat
(Foto) Ratna dejstva na Bliskom istoku: Dron oštetio hotel u Dubaiju, najmanje 11 žrtava u vazdušnom napadu na Bejrut

Newsmax Balkans pre 1 sat
Iranski dronovi ciljali sedište Šin Beta, naftna polja u UAE i aerodrom u Kuvajtu; Izrael bombardovao Bejrut

RTS pre 1 sat
Kuvajt: više dronova napalo aerodrom, pogođeni objekti

Politika pre 1 sat
