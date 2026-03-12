Delegacije SAD i Rusije razgovarale o energetskim pitanjima na Floridi

Insajder pre 23 minuta
Delegacije SAD i Rusije razgovarale o energetskim pitanjima na Floridi

Delegacija Rusije, predvođena Kirilom Dmitrijevim, specijalnim predstavnikom ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, sastala se na Floridi sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof.

Vitkof je naveo da su dve delegacije razgovarale o "raznim temama" i da su se saglasile da ostanu u kontaktu, prenosi Rojters. Dmitrijev je naveo da su tokom sastanaka razmatrani aktuelna kriza na globalnim energetskim tržištima i perspektivni projekti koji bi mogli doprineti obnovi odnosa između Rusije i SAD. On je dodao da je u SAD otputovao na zahtev ruskog predsednika Vladimira Putina, gde je održan sastanak šefova radne grupe za ekonomsku saradnju između dve
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Dmitrijev: U SAD razgovori o krizi na globalnim energetskim tržištima

Dmitrijev: U SAD razgovori o krizi na globalnim energetskim tržištima

RTV pre 44 minuta
Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Sputnik pre 53 minuta
Zvaničnici Rusije i SAD razgovarali o energetskoj krizi

Zvaničnici Rusije i SAD razgovarali o energetskoj krizi

Politika pre 44 minuta
Specijalni izaslanik Kremlja na Floridi razgovara sa zvaničnicima SAD o saradnji

Specijalni izaslanik Kremlja na Floridi razgovara sa zvaničnicima SAD o saradnji

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRojtersRusija

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata

Insajder pre 34 minuta
Delegacije SAD i Rusije razgovarale o energetskim pitanjima na Floridi

Delegacije SAD i Rusije razgovarale o energetskim pitanjima na Floridi

Insajder pre 23 minuta
Baza Ramštajn – glavno američko vojno čvorište u Evropi

Baza Ramštajn – glavno američko vojno čvorište u Evropi

Danas pre 29 minuta
Rajt: SAD će osloboditi 172 miliona barela nafte iz strateških rezervi

Rajt: SAD će osloboditi 172 miliona barela nafte iz strateških rezervi

RTV pre 24 minuta
Kim Džong Un testirao pištolje u fabrici municije uz prisustvo ćerke Džu Ae

Kim Džong Un testirao pištolje u fabrici municije uz prisustvo ćerke Džu Ae

RTV pre 14 minuta