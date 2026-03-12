Osuđen zbog pretnji smrću Ani Lalić Hegediš na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci

Viši sud u Beogradu osudio je Milorada Šešuma zbog pretnji smrću koje je uputio novinarki i predsednici Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Ani Lalić Hegediš pre dve godine na društvenoj mreži Fejsbuk, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Počinilac je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci, oduzet mu je mobilni telefon i SIM kartica i određena zabrana prilaska stanu oštećene na manje od 200 metara i svaka komunikacija s njom u trajanju od godinu dana. Sud je presudio da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti time što je 9. marta 2024. godine na Fejsbuku sa svog naloga pod nazivom "Praška Šunka" postavio objavu i poslao više poruka pretećeg sadržaja oštećenoj novinarki Ani Hegediš: