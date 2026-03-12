Zbog radova na Novom Beogradu izmenjene trase više autobuskih linija javnog prevoza

Insajder pre 33 minuta
Zbog radova na Novom Beogradu izmenjene trase više autobuskih linija javnog prevoza

Linije javnog prevoza 18, 65, 72, 76, 77, 78, 82, 613 i 708 promeniće trase zbog radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih heroja i Otona Župančiča od danas, 12. marta do 22. marta, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj Pariske komune, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Omladinskih brigada i Studentskom, zatim Ulice Narodnih heroja, na delu između zona raskrsnica sa Ulicom Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, kao i Ulice Otona Župančiča, na delu od zone raskrsnice sa Pariske komune narednih 100 metara. Linija 18 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom i dalje u
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Radovi na Novom Beogradu: Linije javnog prevoza menjaju trase

Radovi na Novom Beogradu: Linije javnog prevoza menjaju trase

Euronews pre 1 sat
Od danas do 22. marta izmene na autobuskim linijama: Promene zbog radova u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih…

Od danas do 22. marta izmene na autobuskim linijama: Promene zbog radova u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih heroja i Otona Župančiča - Svi detalji

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zoran Đinđić

Beograd, najnovije vesti »

Zbog radova na Novom Beogradu izmenjene trase više autobuskih linija javnog prevoza

Zbog radova na Novom Beogradu izmenjene trase više autobuskih linija javnog prevoza

Insajder pre 33 minuta
Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 9 minuta
Strogi centar grada danas bez struje: Isključenja i u još 10 delova Beograda: Evo do kada traju prekidi i gde nema vode

Strogi centar grada danas bez struje: Isključenja i u još 10 delova Beograda: Evo do kada traju prekidi i gde nema vode

Blic pre 14 minuta
Tri osobe povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Tri osobe povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

N1 Info pre 1 sat
U dve saobraćajne nezgode lakše povređeno troje

U dve saobraćajne nezgode lakše povređeno troje

Nova pre 59 minuta