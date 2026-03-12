Zbog radova na Novom Beogradu izmenjene trase više autobuskih linija javnog prevoza

Linije javnog prevoza 18, 65, 72, 76, 77, 78, 82, 613 i 708 promeniće trase zbog radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih heroja i Otona Župančiča od danas, 12. marta do 22. marta, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj Pariske komune, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Omladinskih brigada i Studentskom, zatim Ulice Narodnih heroja, na delu između zona raskrsnica sa Ulicom Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, kao i Ulice Otona Župančiča, na delu od zone raskrsnice sa Pariske komune narednih 100 metara. Linija 18 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom i dalje u