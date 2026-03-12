Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za poslednji oproštaj od nastradolog Dragana

Kurir pre 2 sata
Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za poslednji oproštaj od nastradolog Dragana

Darko Lazić, kako javlja naša novinarka koje se nalazi ispred porodične kuće u Brestaču, upravo je otišao u bolnicu gde bi tokom dana trebalo da bude obavljena obdukcija tela njegovog brata Dragana Lazića.

Po pevača je došao blizak prijatelj, poznati privrednik iz Šapca Morava, koji je od prvog trenutka uz porodicu i pruža im podršku u ovim teškim trenucima. Njih dvojica su zajedno automobilom otišli do zdravstvene ustanove kako bi završili neophodnu administraciju i dokumentaciju koja je potrebna za organizaciju sahrane. U bolnici se očekuje završetak procedura koje prethode preuzimanju tela i daljim koracima vezanim za poslednji ispraćaj. Porodica Lazić trenutno
