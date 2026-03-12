Nesvestica, pritisak, a noću bolovi u grudima: Na šta su se sve Kragujevčani žalili lekarima Hitne

Kurir pre 1 sat
Nesvestica, pritisak, a noću bolovi u grudima: Na šta su se sve Kragujevčani žalili lekarima Hitne

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 39 odraslih osoba (tokom dana 16, a tokom noći 23).

Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je za 24 časa upućeno196 poziva. Kurir.rs U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 61 teren (35 tokom dana i 26 tokom noći). Lekari u ambulanti Zavoda za
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nema odmora za kragujevačke lekare: Više od 60 terenskih intervencija

Nema odmora za kragujevačke lekare: Više od 60 terenskih intervencija

B92 pre 45 minuta
Pune ruka posla za hitnu pomoć u ovom gradu: Preko 60 intervencija i skoro 200 poziva za 24 sata

Pune ruka posla za hitnu pomoć u ovom gradu: Preko 60 intervencija i skoro 200 poziva za 24 sata

Telegraf pre 1 sat
Preko dana padali u nesvest, noću imali napade astme. Pune ruke posla za lekare u ovom gradu: primili skoro 200 poziva.

Preko dana padali u nesvest, noću imali napade astme. Pune ruke posla za lekare u ovom gradu: primili skoro 200 poziva.

Blic pre 2 sata
Pune ruke posla: Za 24 sata Hitna pomoć u Kragujevcu obavila preko 60 intervencija i primljeno skoro skoro 200 poziva

Pune ruke posla: Za 24 sata Hitna pomoć u Kragujevcu obavila preko 60 intervencija i primljeno skoro skoro 200 poziva

RINA pre 3 sata
Zavod za urgentnu medicinu u Kragujevcu primio blizu 200 poziva građana

Zavod za urgentnu medicinu u Kragujevcu primio blizu 200 poziva građana

Serbian News Media pre 3 sata
Hitna pomoć u Kragujevcu imala 196 poziva za jedan dan

Hitna pomoć u Kragujevcu imala 196 poziva za jedan dan

iKragujevac pre 4 sati
Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 196 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevachitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

U subotu "Avala trail race", prijavilo se 800 trkača iz cele zemlje

U subotu "Avala trail race", prijavilo se 800 trkača iz cele zemlje

Blic pre 10 minuta
Nema odmora za kragujevačke lekare: Više od 60 terenskih intervencija

Nema odmora za kragujevačke lekare: Više od 60 terenskih intervencija

B92 pre 45 minuta
Pune ruka posla za hitnu pomoć u ovom gradu: Preko 60 intervencija i skoro 200 poziva za 24 sata

Pune ruka posla za hitnu pomoć u ovom gradu: Preko 60 intervencija i skoro 200 poziva za 24 sata

Telegraf pre 1 sat
"Bili su toliko agresivni da ekipa Hitne nije mogla da priđe ženi, policija je morala da ih usmrti": Učestali napadi pasa u…

"Bili su toliko agresivni da ekipa Hitne nije mogla da priđe ženi, policija je morala da ih usmrti": Učestali napadi pasa u Beogradu, a ne napadaju samo opasne rase

Blic pre 1 sat
(Foto) Ne saobraćaju tramvaji preko Mosta na Adi: Stvorila se kolona vozila, evo o čemu se radi

(Foto) Ne saobraćaju tramvaji preko Mosta na Adi: Stvorila se kolona vozila, evo o čemu se radi

Blic pre 1 sat