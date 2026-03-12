Novak eliminisan posle neviđene drame! Srbin se vratio iz mrtvih u trećem setu, pa ostao bez goriva u odlučujućem taj-brejku! Drejper ide u četvrtfinale!

Posle iscrpljujuće borbe najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu! Posle dva i po sata spektakularnog tenisa Britanac Džek Drejper savladao je 38-godišnjeg srpskog asa rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:4, 7:6) i tako izborio plasman u četvrtfinale.

Drejper će u četvrtfinalu igrati protiv Danila Medvedeva. Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima tenisa Đoković i Drejper. Bio je to definitivno najuzbudljiviji meč u dosadašnjem toku turnira. Sve ono što tenis može da ponudi viđeno je u okršaju Srbina i Britanca - iscrpljujuća borba, atraktivni potezi, dramatične scene, preokreti i na kraju eksplozija emocija! Novak je poveo sa 1:0 u setovima, pošto je u desetom gemu uspeo da oduzme servis Britancu. Sjajno