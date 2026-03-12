Sudbina se poigrala sa košarkašem koji je puno nedostajao Zvezdi! Protiv Fenerbahčea odigrao poslednji meč, protiv Fenerbahčea se i vraća!

Nakon pet meseci pauze Karter se vratio u tim. Igrao je devet i po minuta na utakmici protiv Kluža u ABA ligi, a sada se očekuje njegov povratak u Evroligu. "Osećam se dobro. Dobro je biti nazad. Bilo je ovo dugih pet meseci. Sada sam uzbuđen". Poslednju Evroligašku utakmicu je odigrao protiv Fenerbahčea 10. oktobra prošle godine. Crveno-beli su u trećem kolu zabeležili prvu pobedu i to u Istanbulu. Karter je postigao 15 poena, a nakon utakmice se požalio na bol.
