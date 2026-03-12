Treći najveći džekpot u istoriji Velike Britanije! Srećni dobitnik bogatiji za 210 hiljada evra!

Tiket koji je kupljen u Velikoj Britaniji doneo je vlasniku džekpot igre na sreću "EuroMillons" od 181 milion funti, to jest nešto više od 209 miliona evra na izvlačenju u utorak, potvrdila je britanska Nacionalna lutrija.

Jedan igrač pogodio je svih pet brojeva – 12, 14, 27, 44 i 50 – kao i dva broja srećne zvezde (Lucky Star) – 04 i 12 – čime je osvojio džekpot. Dobitak od 181.073.415,70 funti (209.733.715,94 evra) treći je po veličini u istoriji britanske Nacionalne lutrije. Viši savetnik za dobitnike, Endi Karter, nazvao je dobitak kao sumu koja može da promeni život - Svako ko je kupio tiket treba da nađe vreme i pažljivo ga proveri – možda ste upravo vi dobitnik kojeg tražimo -