Vatra zahvatila dva objekta: Detalji požara između Rume i Iriga - radnik povređen dok se sam borio s buktinjom (foto/video)

Vatra zahvatila dva objekta: Detalji požara između Rume i Iriga - radnik povređen dok se sam borio s buktinjom (foto/video)

Na putu između Rume i Iriga danas je izbio veliki požar u jednom industrijskom objektu, a prema nezvaničnim saznanjima vatra je zahvatila dva objekta u industrijskoj zoni na ovoj deonici puta.

Požar je prijavljen u popodnevnim časovima, a vatrogasci su počeli sa gašenjem oko 16 časova. Na terenu su brojne ekipe vatrogasaca iz više gradova. U intervenciji učestvuju vatrogasne jedinice iz Sremske Mitrovice, Rume, Inđije, Stare Pazove i Novog Sada, koje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu i spreče dalje širenje požara. Prema prvim informacijama sa terena, jedan radnik je povređen dok je pokušavao da ugasi vatru pre dolaska vatrogasaca. Hitna pomoć izašla
