Čeda Jovanović u suzama položio venac na mesto atentata Đinđića: "Priča mog i verujem mnogih života" (foto)

Čedomir Jovanović je obišao mesto atentata na nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića i položio je venac odavši mu počast.

Kasnije je na svom "Instagram" nalogu posvetio dve objave Zoranu, a gostovao je i na televiziji " Informer" kada je govorio o 12. martu 2003. godine kada je ubijen nekadašnji premijer Srbije. "Taj dan, on je lično bio namučen, ne samo zbog politike i užasne atmosfere, Srbija je bila neverovatno zatrovana, bolesno društvo. Imao je puno problema s tom nogom, operisan je mesec dana pre pogibije. Nije odležao koliko je trebalo, krenuo je odmah na štakama. Naš odnos