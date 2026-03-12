Poznat datum naglog zahlađenja, stižu nam i padavine: Čubrilo otkriva do kada će biti toplo i sunčano

Mondo pre 5 sati  |  Mihajlo Sfera
Poznat datum naglog zahlađenja, stižu nam i padavine: Čubrilo otkriva do kada će biti toplo i sunčano

Do utorka se u većem delu regiona očekuje uglavnom suvo i relativno toplo vreme, dok potom sledi promena koja će u nizijama doneti prvu konkretniju kišu ovog meseca, a na planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine i vlažan sneg, navodi metorolog-amater Marko Čubrilo.

Danas će biti promenljivo oblačno, uz mogućnost slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska ponegde u centralnim delovima regiona. Od sutra pa do utorka očekuje se suvo i relativno toplo vreme, uz maksimalne temperature od 14 do 19 stepeni, a lokalno i do oko 21 stepen Celzijusa. U utorak se očekuje naoblačenje sa kišom, pojačan severozapadni vetar i zahlađenje. Na planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine, posebno u delovima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i
