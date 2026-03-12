Sneg se vraća u Srbiju: Meteorolozi šokirali prognozom za 17. mart, evo gde će se prvo zabeleti

Mondo pre 34 minuta  |  Tamara Birešić
Sneg se vraća u Srbiju: Meteorolozi šokirali prognozom za 17. mart, evo gde će se prvo zabeleti

Tokom dana preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, dok se na severozapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugozapadu Srbije, uz umerenu oblačnost, ponegde može javiti kratkotrajna kiša ili pljusak u popodnevnim satima.

Prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočnog i jugoistočnog pravca. Najniža temperatura kretaće se od -3 stepena u Timočkoj Krajini do 8 stepeni u Beogradu, dok će najviša dnevna biti između 17 i 21 stepeni. U zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje u popodnevnim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. U košavskom području tokom vikenda, 14. i 15. marta, duvaće
